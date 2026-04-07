Με πρωτοποριακούς τρόπους εξελίσσεται η προετοιμασία της Άρσεναλ ενόψει των προημιτελικών αγώνων του UEFA Champions League απέναντι στη Σπόρτινγκ (7/4, 22:00).

Ο Μικέλ Αρτέτα χώρισε τους παίκτες σε γκρουπ των τεσσάρων, με στόχο να ενεργοποιήσουν το ομαδικό τους ένστικτο και να ενισχύσουν στο έπακρο τη συγκέντρωσή τους.

Στην αρχή τοποθέτησαν μια μπάλα στο κεφάλι τους και προσπάθησαν να τη μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο χωρίς να τους πέσει, ενώ ταυτόχρονα οι βοηθοί του 44χρόνου τεχνικού τους παρενοχλούσαν.

Στη συνέχεια, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα, ήταν τα στυλό που κρατούσαν οι ποδοσφαιριστές με τα δάχτυλα, ενώ ταυτόχρονα κλωτσούσαν την μπάλα, φροντίζοντας όμως να διατηρούν απόλυτο συντονισμό και με τα χέρια τους.

Who knew Arsenal’s bank holiday training session would be based around a pen? 😅✍️ pic.twitter.com/vdpS5JzCpK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 6, 2026

O Αρτέτα, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου εξήγησε ότι μία προπόνηση χρειάζεται να περιλμβάνει διαφορετικά στοιχεία, που να στοχεύουν στην αφοσίωση και στη χημεία μεταξύ των παικτών.