Ένα τραγικό γεγονός σημάδεψε την αναμέτρηση της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με την Κολωνία, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη 2-2, καθώς ένας φίλαθλος των γηπεδούχων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 87χρονο υποστηρικτή της Άιντραχτ, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή στις εξέδρες.

Το ιατρικό προσωπικό του γηπέδου κινητοποιήθηκε άμεσα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον επαναφέρει.

Ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο εκλιπών ήταν χρόνια φίλαθλος της ομάδας και κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, γεγονός που καθιστά την απώλεια ακόμη πιο βαριά για την οικογένεια της Άιντραχτ.

Με επίσημη τοποθέτησή της, η γερμανική ομάδα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όταν κάποιος χάνεται από ανάμεσά μας μπροστά στα μάτια μας, είναι σχεδόν αδύνατο να το περιγράψουμε με λόγια».