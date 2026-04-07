Ένα απίστευτο και τραγικό γεγονός εκτυλίχθηκε στη Τσεχία. Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής της Σλοβάτσκο, Πετρ Βλαχόφσκι, χρησιμοποιούσε μια μικροσκοπική κάμερα, που κατέγραφε τις παίκτριες του να κάνουν ντους και να αλλάζουν ρούχα στα αποδυτήρια.

Το διάστημα που το έκανε όλο αυτό είναι πιο ακραίο, καθώς μιλάμε για ένα χρονικό τεσσάρων χρόνων.

Όταν έμαθαν αυτό το σκηνικό οι παίκτριες σοκαρίστηκαν. Κάποιες έφυγαν από το σύλλογο, ενώ άλλες ζήτησαν ψυχολογική βοήθεια.

Ωστόσο, οι νομικές συνέπειες για τον προπονητή ήταν πολύ ήπιες. Μόλις ένα χρόνο φυλάκιση, με αναστολή, αλλά πάνω απ’ όλα, μόνο πενταετή αποκλεισμό από το τσεχικό ποδόσφαιρο, με δυνατότητα προπονητικής στο εξωτερικό από τώρα και στο εξής.

Αυτή η ποινή έφερε τις αντιδράσεις και μάλιστα, μία από τις παίκτριες η Κριστίνα Γιάνκου μίλησε ανοικτά και ανέφρε: «Αν υπάρχει η ευκαιρία να κάνουμε το ποδόσφαιρο ασφαλέστερο για τις γυναίκες και τα νεότερα κορίτσια, θέλω να προσπαθήσω να κάνω κάτι», λέει. «Μην τον αφήσετε να ξαναγίνει προπονητής».