Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ισπανία και κυριάρχησε απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-79, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του στο παρκέ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και με επιθετική πολυφωνία αλλά και εξαιρετική αμυντική λειτουργία κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση μέχρι το τέλος.

Ο αγώνας

Παρά το κάταγμα στον τέταρτο μετακάρπιο, ο Τζέριαν Γκραντ τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν και βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μαζί με τους Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, με τον Τούρκο φόργουορντ να είναι ο παίκτης που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά. Ο Όσμαν πέτυχε 12 πόντους μέσα σε περίπου έξι λεπτά και οδήγησε τους «πράσινους» σε προβάδισμα με διψήφια διαφορά (10-20).

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Κέιλ να ευστοχεί σε δύο τρίποντα και να μειώνει σε 18-24. Λίγο αργότερα, Χουάντσο και Μπριθουέλα βρήκαν επίσης στόχο από την περιφέρεια, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 21-27 στο 9’30”. Ο Πάρα ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών και με 2/2 διαμόρφωσε το 23-27, που ήταν και το αποτέλεσμα της πρώτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Αταμάν πέρασε στο παρκέ τους Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου, με τον Ναν να πετυχαίνει ένα δύσκολο τρίποντο για το 23-30. Η φάση εξετάστηκε μέσω challenge από τον Τούρκο τεχνικό και τελικά το καλάθι μέτρησε. Στη συνέχεια, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέλαβε δράση, σημειώνοντας έξι συνεχόμενους πόντους και μοιράζοντας ασίστ στον Σορτς, που ανέβασε τη διαφορά στο 25-38 στο 13’.

Οι Νόρις και Πάντερ κράτησαν την Μπαρτσελόνα σε επαφή με το σκορ, μειώνοντας σε 38-46 μέχρι το 17’30”. Ωστόσο, οι «πράσινοι» απάντησαν εντυπωσιακά με ένα σερί 9-0, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με σημαντικό προβάδισμα 17 πόντων (38-55).

Η ομάδα του Αταμάν διατήρησε τον πλήρη έλεγχο και στο δεύτερο μέρος, συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό. Με καλή κυκλοφορία της μπάλας και υψηλή αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός εκτόξευσε τη διαφορά στους 24 πόντους (46-70) στο 26’42”.

Η κυριαρχία των φιλοξενούμενων ήταν απόλυτη μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 49-80, έχοντας μετατρέψει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Τα δεκάλεπτα:

23-27, 38-55, 49-80, 79-93