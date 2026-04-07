Στον πρώτο προημιτελικό του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν Μονάχου στο Σαντιάγο Μπερναμπέου (22:00 Cosmote Sport 2), η οροφή του γηπέδου θα παραμείνει κλειστή, όπως συνηθίζεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ισπανικής ομάδας.

Η απόφαση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνους τους ανθρώπους της Μπάγερν, οι οποίοι είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους προς την UEFA, επισημαίνοντας πως η διεξαγωγή του αγώνα σε κλειστό χώρο δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες, ειδικά σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς, η τελική επιλογή ανήκει στη γηπεδούχο ομάδα, εκτός κι αν υπάρχουν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.