Οι νικητές είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του και, χάρη σε καθοριστικά σουτ, κατάφεραν να κατακτήσουν τον πολυπόθητο τίτλο.

MICHIGAN WINS THE 2026 NATIONAL CHAMPIONSHIP 🏆 THE WOLVERINES HAVE FINALLY RETURNED TO THE TOP OF COLLEGE BASKETBALL 〽️ #MarchMadness pic.twitter.com/BONvevdjNL — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 7, 2026

Το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν κατέκτησε για δεύτερη φορά το πρωτάθλημα του NCAA στην ιστορία του.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα και των πρωταθλητών ήταν ο Έλιοτ Καντό με 19 πόντους (1/4 τρίποντα), ενώ οι Γιάξελ Λέντεμποργκ και Μόρεζ Τζόνσον σκόραραν 13 και 12 πόντους αντίστοιχα. Από την πλευρά του Κονέκτικατ, ο Άλεξ Καραμπάν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ ο Τάρις Ριντ Τζούνιορ είχε double-double (13 πόντοι, 14 ριμπάουντ).