Οι Μίσιγκαν Γούλβερινς κέρδισαν στον τελικό με 69-63 το Κονέκτικατ και επέστρεψαν στην κορυφή του NCAA για πρώτη φορά μετά το  1989.

Οι νικητές είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του και, χάρη σε καθοριστικά σουτ, κατάφεραν να κατακτήσουν τον πολυπόθητο τίτλο.

Το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν κατέκτησε για δεύτερη φορά το πρωτάθλημα του NCAA  στην ιστορία του.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα και των πρωταθλητών ήταν ο Έλιοτ Καντό με 19 πόντους (1/4 τρίποντα), ενώ οι Γιάξελ Λέντεμποργκ και Μόρεζ Τζόνσον σκόραραν 13 και 12 πόντους αντίστοιχα. Από την πλευρά του Κονέκτικατ, ο Άλεξ Καραμπάν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ ο Τάρις Ριντ Τζούνιορ είχε double-double (13 πόντοι, 14 ριμπάουντ).

