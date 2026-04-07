Δεύτερη αγωνιστική υποχρέωση για την Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών στο προκριματικό τουρνουά του World Cup, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να κοντράρεται με τη Σερβία στη Αλεξανδρούπολη.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στις 17:30, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Η ελληνική ομάδα προέρχεται από οριακή ήττα στην πρεμιέρα απέναντι στην Ουγγαρία πόλο ανδρών με 13-12, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε θετικά στοιχεία, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Ξεχώρισε η παρουσία του Παναγιώτης Τζωρτζάτος, ο οποίος πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί η ήττα στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Απέναντι στη Σερβία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η αποστολή της Ελλάδας είναι σαφώς πιο απαιτητική, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για τη διατήρηση των ελπίδων πρόκρισης. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα έχει σημαντικές πιθανότητες για την κατάληψη της δεύτερης θέσης του ομίλου.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ομάδα θα αναγκαστεί να διεκδικήσει την πρόκριση μέσω των αγώνων κατάταξης (θέσεις 5-8), αναζητώντας ένα από τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης.