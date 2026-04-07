Η 7η Απριλίου 1999 παραμένει χαραγμένη στη μνήμη όλων, όχι για κάποιο αγωνιστικό κατόρθωμα, αλλά για μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό. Παρά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Σερβία, η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν.

Δεν επρόκειτο για έναν τίτλο ή ένα παιχνίδι ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά για έναν αγώνα με ξεκάθαρο μήνυμα: «Όχι στον πόλεμο»!

Με ανάρτηση στα μέσα της, η Παρτιζάν τίμησε την επέτειο του ιστορικού φιλικού με την ΑΕΚ στο Βελιγράδι, που έγινε εν μέσω των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Prošlo je 27 godina od utakmice Partizan – AEK tokom NATO bombardovanja. Ostalo je zauvek zabeleženo da su igrači oba tima na teren izašli držeći veliku parolu na kojoj je pisalo „NATO, zaustavi bombardovanje, prekini rat“, a da su na grudima nosili iscrtane mete. Meč je ostao… pic.twitter.com/fJbfy00rDa — FK Partizan (@FKPartizanBG) April 7, 2026

«Πέρασαν 27 χρόνια από τον αγώνα Παρτιζάν – ΑΕΚ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Μείνε να καταγραφεί για πάντα ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων βγήκαν στο γήπεδο κρατώντας ένα μεγάλο πανό στο οποίο έγραφε «ΝΑΤΟ, σταμάτα τους βομβαρδισμούς, τελείωσε τον πόλεμο», ενώ στο στήθος τους φορούσαν σχεδιασμένους στόχους.

Ο αγώνας έμεινε καταχωρημένος ως μοναδικό παράδειγμα όταν δύο σύλλογοι έπαιξαν φιλικό παιχνίδι ενώ ίσχυε αεροπορικός κίνδυνος, αλλά αυτός ήταν σύμβολο ανυπακοής και μεγάλης φιλίας δύο λαών που ήταν συνδεδεμένοι για αιώνες».