Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ταξίδεψε στην Ισπανία για να παρακολουθήσει από κοντά τη δύσκολη αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το παιχνίδι στο «Παλαού Μπλαουγκράνα» έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «πράσινους», που θα επιδιώξουν να επιστρέψουν από την Καταλονία με ένα σημαντικό διπλό. Η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δίπλα στον πάγκο αναμένεται να δώσει επιπλέον ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ενισχύοντας το ηθικό των παικτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη εκτός έδρας παρουσία του ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού» αυτή τη σεζόν, γεγονός που καθιστά τη στιγμή ακόμη πιο ιδιαίτερη για την αποστολή της ομάδας.