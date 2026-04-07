Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο ΣΕΦ (21:30), σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς με νίκη «αγκαλιάζει» το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague και εξασφαλίζει θέση στην πρώτη δυάδα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παρουσιαστεί με διαφοροποιήσεις στη δωδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο ματς απέναντι στη Βιλερμπάν στη Λυών. Εκτός δράσης έχουν τεθεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς λόγω τραυματισμού και ο Μόντε Μόρις εξαιτίας μυϊκού σπασμού στη μέση.

Παράλληλα, εκτός αποστολής για λόγους τακτικής έμειναν οι Μόρις, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Τζόουνς και Φαλ.

Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» αποτελείται από τους: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Νιλικίνα, Τζόζεφ και ΜακΚίσικ.