Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επιβλήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88, σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε για μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς και κατάφεραν να φτάσουν σε μια σημαντική νίκη, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική τους στη φετινή Euroleague.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με την καθιερωμένη βασική του πεντάδα, αποτελούμενη από τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά τις επιθετικές του διαθέσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν άμεσα τον ρυθμό τους, παίρνοντας προβάδισμα 13-2 μέσα στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης.

Παρά την προσπάθεια της Ρεάλ Μαδρίτης να ισορροπήσει το παιχνίδι, οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ βρέθηκαν σε εξαιρετική βραδιά, σκοράροντας διαδοχικά από την περιφέρεια και ανεβάζοντας τη διαφορά στο 27-12 στο 8ο λεπτό. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με 31-19, με το δίδυμο να έχει ήδη σημειώσει 24 πόντους.

Η εικόνα άλλαξε προσωρινά στη δεύτερη περίοδο, όταν οι αλλαγές των Πειραιωτών δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ίδια ένταση. Η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε το διάστημα αυτό, με τον Λάιλς να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού και τη διαφορά να μειώνεται στους έξι πόντους (35-29) στο 13’. Λίγο αργότερα, ο Γιουλ έφερε τους Μαδριλένους μπροστά στο σκορ (35-40), ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό επιμέρους 7-26 από το 28-14 και μετά.

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα. Ένα σερί 7-0, με πρωταγωνιστή τον ΜακΚίσικ, επανέφερε τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος, ενώ οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ συνέχισαν να οδηγούν την επίθεση. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τους Πειραιώτες μπροστά με 49-42, την ώρα που η Ρεάλ είχε μόλις 4/17 τρίποντα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό στην επίθεση, όμως ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που κατάφερε πρώτος να ξεφύγει ξανά στο σκορ. Ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε δύο ακόμη τρίποντα, ο Βεζένκοβ συνέχισε να σκοράρει και η διαφορά εκτοξεύθηκε στο 65-49 στο 25’. Στο τέλος της τρίτης περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 72-57.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Γουορντ με δημιουργία και εύστοχα σουτ ανέβασε τη διαφορά στο 84-65 στο 34’, ουσιαστικά τελειώνοντας το παιχνίδι. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο προσπάθησε να αλλάξει τη ροή με τάιμ άουτ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ παρέμειναν πρωταγωνιστές μέχρι το τέλος, συνεχίζοντας να σκοράρουν με άνεση και οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε μια εντυπωσιακή επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα:

31-19, 49-42, 72-57, 102-88