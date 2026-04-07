Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Μεγάλης Τρίτης (7/4) ξεχωρίζουν οι μεγάλοι αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για τη Euroleague, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα για το BCL και οι «μάχες» για τα προημιτελικά του UEFA Champions League, τα Σπόρτινγκ – Άρσεναλ και Ρεάλ – Μπάγερν.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/4):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία World Cup πόλο
19:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague
20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι Euroleague
20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Παρί Euroleague
21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός Euroleague
21:30 Novasports 6HD Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
22:00 Novasports Extra 1 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League