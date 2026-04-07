Στις 7 Απριλίου 1999, εν μέσω των βομβαρδισμών στη Σερβία, η ΑΕΚ πήρε μια γενναία απόφαση: ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να δώσει φιλικό αγώνα με την Παρτιζάν, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για την περιοχή.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, βρισκόταν στο γήπεδο εκείνη τη μέρα και θυμήθηκε τις στιγμές από τον ιστορικό αγώνα, μοιραζόμενος με το Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου τις προσωπικές του αναμνήσεις και τα συναισθήματα που του έχουν μείνει χαραγμένα από εκείνη την ξεχωριστή εμπειρία.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Έχω ακόμα νωπές τις αναμνήσεις από αυτό το παιχνίδι. Ήμουν παρών στο στάδιο. Ήμουν ένα 20χρονο αγόρι, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Είναι ακόμα ένα μυστήριο, για πολλούς, πως οι οπαδοί της ΑΕΚ κατάφεραν να κάνουν το ταξίδι, γιατί τα σύνορα ήταν κλειστά, η χώρα βρισκόταν σε πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά βρήκαν τον τρόπο να έρθουν, όταν ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές. Έχουμε δυστυχώς πολλές δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Σε αυτό, μοιραζόμαστε πολλά κοινά πράγματα με τους Έλληνες και συγκεκριμένα με τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Εννοώ τους πολέμους, την εκδίωξη του λαού μας από διάφορα εδάφη.

Και ήρθαν, αναγνώρισαν τη στιγμή, έδωσαν υποστήριξη. Όλοι οι άνθρωποι στη Σερβία είδαν το παιχνίδι μεταξύ της Παρτιζάν με την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπήρχε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή. Αλλά κανείς δεν νοιαζόταν. Όλοι ήταν στο γήπεδο και όλοι στη Σερβία έχουν πολύ θερμές αναμνήσεις από αυτόν τον αγώνα και δεν το ξεχνούν ποτέ. Πολλές φορές όταν μιλάς με τον κόσμο, το αναφέρουν με τον πιο θετικό τρόπο και έχουν ευγνωμοσύνη για αυτή τη χειρονομία των οπαδών της ΑΕΚ και της ομάδας, που ήρθαν υπό αυτές τις συνθήκες, μπήκαν στη χώρα και ήρθαν να δώσουν στήριξη, ενάντια στον πόλεμο».