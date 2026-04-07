Έντονα απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά την εντός έδρας ισοπαλία της Μπενφίκα απέναντι στην Κάζα Πία, αποτέλεσμα που άφησε την ομάδα του χωρίς το «τρίποντο» σε μια αναμέτρηση όπου θεωρητικά είχε τον πρώτο λόγο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την αγωνιστική εικόνα των παικτών του, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα δεν κατάφερε να επιβάλει ρυθμό ούτε να εκμεταλλευτεί την ποιότητά της απέναντι σε έναν αντίπαλο που μάχεται για την παραμονή.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Μουρίνιο στάθηκε ιδιαίτερα αυστηρός, αφήνοντας αιχμές για τη συνολική νοοτροπία του ρόστερ και την απόδοσή του, σημειώνοντας πως σε αυτό το επίπεδο απαιτείται μεγαλύτερη συνέπεια και ανταγωνιστικότητα.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: José Mourinho with a RANT regarding some of his own players. “We no longer have any chance of winning the league.” “There are certain players I no longer want to see on the pitch. I don’t want them to play anymore, but they are club assets, they have market… pic.twitter.com/WJ9H6MkIgq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 7, 2026

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε τέτοιες συνθήκες «ίσως κάποιοι παίκτες να μην συνεχίσουν στην ομάδα», εκφράζοντας ανοιχτά την απογοήτευσή του και αφήνοντας να εννοηθεί πως θα υπάρξουν αλλαγές και αξιολόγηση στο ρόστερ.

Οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού αναμένεται να προκαλέσουν έντονη συζήτηση γύρω από την εικόνα της Μπενφίκα και τη διαχείριση της κρίσιμης τελικής ευθείας της σεζόν.