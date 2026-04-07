Ο Άαρον Ράμσεϊ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια σημαντική ποδοσφαιρική πορεία, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών.

Ο Ουαλός μέσος αγωνίστηκε σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, όπως η Άρσεναλ και η Γιουβέντους, ενώ με τη φανέλα της εθνικής Ουαλίας κατέγραψε 86 συμμετοχές και 21 γκολ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων ένα πρωτάθλημα Ιταλίας με τη Γιουβέντους το 2019, καθώς και τρία Κύπελλα Αγγλίας με την Άρσεναλ (2014, 2015, 2017). Παράλληλα, εκπροσώπησε την Ουαλία σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και Euro, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 με την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας.

Η ανακοίνωσή του:

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο.

Πρώτον, θέλω να ξεκινήσω με την Ουαλία. Ήταν τιμή μου να φοράω τη φανέλα της Ουαλίας και να ζήσω τόσες πολλές απίστευτες στιγμές. Δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την απίστευτη συμβολή όλων των προπονητών με τους οποίους έχω αγωνιστεί και όλου του σταφ που με έχουν βοηθήσει με πολλούς τρόπους.

Στο Κόκκινο Τείχος (σ.σ. φιλάθλους Ουαλίας). Ήσουν εκεί στα καλά και στα άσχημα! Ήσουν εκεί στα καλά και στα κακά και ήσουν ένα ουσιαστικό και αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας μας. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά. Περάσαμε τα πάντα μαζί και ήταν τιμή μου να σας εκπροσωπήσω.

Δεύτερον, ευχαριστώ όλους τους συλλόγους στους οποίους είχα την τύχη να παίξω. Ευχαριστώ όλους τους προπονητές και το σταφ που με βοήθησαν να μπορέσω να ζήσω το όνειρό μου και να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο.

Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και σε όλη μου την οικογένεια. Χωρίς εσάς δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό».

Η λεγόμενη «κατάρα» του Ράμσεϊ

Το λεγόμενο «curse του Άαρον Ράμσεϊ» αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ποδοσφαιρικά memes του διαδικτύου. Πολλοί φίλαθλοι παρατήρησαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από γκολ του Ουαλού μέσου, συνέπεσε χρονικά ο θάνατος κάποιας διάσημης προσωπικότητας. Παρότι πρόκειται καθαρά για σύμπτωση, η συγκεκριμένη θεωρία έγινε viral στα social media.

Η αρχή έγινε την 1η Μαΐου 2011, όταν ο Άαρον Ράμσεϊ σκόραρε το νικητήριο γκολ της Άρσεναλ στη νίκη με 1-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μία ημέρα αργότερα, στις 2 Μαΐου 2011, έγινε γνωστός ο θάνατος του Οσάμα μπιν Λάντεν.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου 2011, ο Ράμσεϊ βρήκε ξανά δίχτυα στο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Τότεναμ. Τρεις ημέρες μετά, στις 5 Οκτωβρίου 2011, πέθανε ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς.

Στις 19 Οκτωβρίου 2011, ο Ουαλός μέσος σημείωσε το νικητήριο γκολ της Άρσεναλ απέναντι στη Μαρσέιγ για το Champions League. Την επόμενη ημέρα, στις 20 Οκτωβρίου 2011, σκοτώθηκε ο Λίβυος ηγέτης Μουαμάρ Καντάφι.

Το «μοτίβο» συνεχίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2012, όταν ο Ράμσεϊ σκόραρε απέναντι στη Σάντερλαντ. Την ίδια ημέρα πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Γουίτνεϊ Χιούστον.

Στις 30 Νοεμβρίου 2013, ο Ράμσεϊ πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Άρσεναλ απέναντι στην Κάρντιφ. Την ίδια ημέρα σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός Πολ Γουόκερ.

Στις 10 Αυγούστου 2014, ο Ουαλός μέσος σκόραρε στο Community Shield απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Μία ημέρα αργότερα, στις 11 Αυγούστου 2014, πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Στις 9 Ιανουαρίου 2016, ο Ράμσεϊ βρήκε δίχτυα σε αγώνα της Άρσεναλ με τη Σάντερλαντ για το FA Cup. Την επόμενη ημέρα, στις 10 Ιανουαρίου 2016, πέθανε ο θρυλικός μουσικός Ντέιβιντ Μπόουι.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 13 Ιανουαρίου 2016, ο Ράμσεϊ σκόραρε απέναντι στη Λίβερπουλ. Την επόμενη ημέρα, στις 14 Ιανουαρίου 2016, πέθανε ο ηθοποιός Άλαν Ρίκμαν.

Τέλος, στις 5 Μαρτίου 2016, ο Ράμσεϊ πέτυχε γκολ στο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Τότεναμ. Την επόμενη ημέρα, στις 6 Μαρτίου 2016, πέθανε η πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Νάνσι Ρίγκαν.