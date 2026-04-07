Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς βρίσκεται σε τεχνητό κώμα. Τις τελευταίες ημέρες, στο πλευρό του βρίσκονται συγγενικά του πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με την πορεία της υγείας του.

Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν κοντά του είναι και ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ταξίδεψε εκτάκτως στη Ρουμανία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Η κατάστασή του αναμένεται να επανεκτιμηθεί από τους γιατρούς, με το ενδεχόμενο χρήσης της μεθόδου ECMO να βρίσκεται στο τραπέζι. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υποστηρικτική θεραπεία που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά ή οι πνεύμονες, δεν λειτουργούν επαρκώς.

Les médecins envisagent l’implantation d’un système mécanique d’assistance cardiaque (ECMO) dans le cas où cela s’imposera pour Mircea Lucescu. Une évaluation sera faite demain. pic.twitter.com/siOhubTiFp — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) April 6, 2026

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η δημόσια τοποθέτηση του Νέρι Καστίγιο, ο οποίος θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον πρώην προπονητή του στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο Μεξικανός, ο οποίος είχε μεταγραφεί από τον Ολυμπιακό έναντι μεγάλου ποσού μετά τις εμφανίσεις του στο Copa America, ανάρτησε φωτογραφία του Λουτσέσκου και εξέφρασε την ελπίδα του για την ανάρρωσή του.

Ωστόσο, στο ίδιο μήνυμα δεν παρέλειψε να εκφράσει και το προσωπικό του παράπονο, γράφοντας: «Χάρηκα που πήγε ο γιος σου να σε δει, αυτές τις δύσκολες ώρες να τον έχεις δίπλα σου.

Εμένα δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα, ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία της. Παρόλα αυτά, εύχομαι να γίνεις καλά και να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου».