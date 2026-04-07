Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία σχετικά με τη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς στο ΟΑΚΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια εξαιτίας τραυματισμού στη γάμπα.

Κατά την αποχώρησή του από το παρκέ, ο παίκτης σχημάτισε με τα δάχτυλά του το γράμμα «W» προς την πλευρά των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, υποδηλώνοντας τη νίκη («win») της ομάδας του στο Telecom Center. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενες και προκλητικές κινήσεις, τις οποίες χαρακτηρίζει ως προσχεδιασμένες από το στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων».

 Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταιρικ Τζόουνς. Γράφεται στην καταγγελία: ‘Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με κωλοδάχτυλο προς τον κόσμο. Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς’».

