Για την 30η αγωνιστική της Premier League, η Γουέστ Χαμ υποδεχόταν τη Μάντσεστερ Σίτι στο στάδιο του Λονδίνου.

Αν και οι «πολίτες» προηγήθηκαν με τον Μπερνάντο Σίλβα, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ισοφάρισε με κεφαλιά στο 35ο λεπτό. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το «φινάλε».

Μάλιστα, το γκολ του Έλληνα διεθνή είχε την τιμητική του, καθώς ψηφίστηκε από τους οπαδούς της Γουέστ Χαμ ως το καλύτερο για το μήνα του Μαρτίου.