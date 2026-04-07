Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Ατλέτικο Μαδρίτης (8/3, 22:00, Mega) για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του UEFA Champions League.

Ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε εκτενώς στον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 18χρονος ταλαντούχος παίκτης δεν έδειξε κανέναν ενθουσιασμό μετά το γκολ του Λεβαντόφσκι στον αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες και αποχώρησε εκνευρισμένος από το γήπεδο, παρά το θετικό αποτέλεσμα. Από την πλευρά του, ο Γερμανός τεχνικός τόνισε πως πρόκειται απλώς για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή 18 ετών και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του, ακόμη κι όταν υποπίπτει σε λάθη.

«Είπα ήδη το Σάββατο μετά τον αγώνα ότι προσπάθησε τα πάντα. Ο Λαμίν είναι 18 ετών και για μένα είναι ένας απίστευτος παίκτης. Μερικές φορές, βλέπεις ότι αυτό που κάνει είναι απίστευτο, αλλά είναι μόνο 18 και μερικές φορές θυμώνει αν τον αντικαταστήσω ή αν έχει βρεθεί σε μια κατάσταση όπου είχε τέσσερις ή πέντε παίκτες, σούταρε και αστόχησε. Μπορεί να είναι απογοητευτικό αν δεν σκοράρει, αλλά είναι ένας παθιασμένος παίκτης και τον υποστηρίζω. Είναι στο σωστό δρόμο και τον βοηθάμε να εξελιχθεί στο σωστό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται όλα όσα κάνει να προκαλούν μεγάλη δημοσιότητα. Ξέρω ότι όλοι τον έχουν στραμμένο στο μάτι επειδή είναι ένας φανταστικός παίκτης, αλλά είναι μόνο 18. Του έχω πει ότι μπορεί να κάνει λάθη, ότι θα τον προστατεύσω. Θα είναι ένας από τους καλύτερους ή ο καλύτερος παίκτης στο μέλλον».