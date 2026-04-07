Σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε… καζάνι, οι φίλοι της Žalgiris Kaunas έκλεψαν για ακόμη μία φορά την παράσταση, όχι μόνο με τη φωνή τους αλλά και με το μήνυμά τους. Από τις εξέδρες, ένα πανό με σαφή αποδέκτη το Ντουμπάι προκάλεσε αίσθηση: «Dubai, are you lost? This is Euro-League».

Η αναφορά στην EuroLeague δεν ήταν τυχαία. Σε μια περίοδο όπου οι συζητήσεις για πιθανή επέκταση της διοργάνωσης εκτός Ευρώπης φουντώνουν, οι Λιθουανοί φίλαθλοι έστειλαν το δικό τους, αιχμηρό μήνυμα, υπερασπιζόμενοι την παράδοση και την ταυτότητα του θεσμού.

Με πάθος, χιούμορ αλλά και ξεκάθαρη θέση, οι οπαδοί της Ζαλγκίρις υπενθύμισαν πως το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι απλώς μια διοργάνωση, αλλά κουλτούρα, ιστορία και… έδρα. Και σε αυτή την έδρα, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν χωρούν όλοι.