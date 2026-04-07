Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Χάμες Ροντρίγκες, με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ να ξεκαθαρίζει την κατάσταση γύρω από την υγεία του Κολομβιανού άσου.

Ο 34χρονος, που στο παρελθόν αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό, είχε νοσηλευτεί για τρεις ημέρες λόγω «σοβαρής αφυδάτωσης», δύο ημέρες μετά τη συμμετοχή του στη φιλική αναμέτρηση της Εθνική Κολομβίας απέναντι στη Εθνική Γαλλίας (ήττα με 3-1) στις 29 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, όπου παρακολουθείται ιατρικά.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ροντρίγκες θα ενσωματωθεί εκ νέου στις ομαδικές προπονήσεις με σταδιακό ρυθμό.

Το τελευταίο διάστημα, αρκετά αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι ο αρχηγός της Κολομβίας αντιμετώπιζε ραβδομυόλυση, μια ιδιαίτερα σοβαρή πάθηση που σχετίζεται με την ταχεία καταστροφή μυϊκού ιστού.

Ωστόσο, η Μινεσότα διέψευσε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει καμία ιατρική ένδειξη που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο.

«Στις 29 Μαρτίου, ο Χάμες συμμετείχε στη διεθνή φιλική αναμέτρηση μεταξύ Κολομβίας και Γαλλίας», υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής ομάδας.

«Κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα αφυδάτωσης, τα οποία επιδεινώθηκαν τις επόμενες ώρες. Την επόμενη ημέρα, έπειτα από περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, διαγνώστηκε με σοβαρή αφυδάτωση.

Λόγω της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο το πρωί της 31ης Μαρτίου για συνεχή παρακολούθηση και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. Ο Χάμες πήρε εξιτήριο και συνεχίζει την ανάρρωσή του στο σπίτι, υπό ιατρική επίβλεψη».

«Ο Χάμες παρουσιάστηκε στο προπονητικό κέντρο σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, και συμμετείχε σε πρόγραμμα επανένταξης υπό επίβλεψη», αναφέρεται.

«Η επιστροφή του στις ομαδικές προπονήσεις θα γίνει σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ιατρικού επιτελείου και θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την κλινική του εικόνα.

Η Minnesota United FC λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την υγεία και την ιδιωτικότητα των παικτών της. Ο σύλλογος και το ιατρικό του προσωπικό μπορούν να διαβεβαιώσουν κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε καμία κλινική ή βιολογική ένδειξη ραβδομυόλυσης».