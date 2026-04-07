Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026, σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο.
Ο θάνατός του ανακοινώθηκε επίσημα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Βουκουρεστίου, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Ρουμάνος τεχνικός κατέληξε περίπου στις 20:30, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.
Από πότε βρισκόταν στο νοσοκομείο
Ο Λουτσέσκου είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο από τις 29 Μαρτίου, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια προπονητικού καμπ στο Μογκοσόαϊα, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί δραματικά, καθώς οι γιατροί είχαν διαπιστώσει πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και πνευμονική θρομβοεμβολή, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση. Τελικά, ο οργανισμός του δεν άντεξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Η είδηση του θανάτου του έχει ήδη προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, με συλλόγους, παίκτες και φιλάθλους να αποχαιρετούν έναν από τους τελευταίους μεγάλους «δασκάλους» του ποδοσφαίρου».
Το βιογραφικό του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Γεννημένος το 1945 στο Βουκουρέστι, ο Λουτσέσκου αγωνίστηκε σαν μεσοεπιθετικός μεταξύ 1963 και 1982 σε Ντινάμο Βουκουρεστίου, Σπορτούλ και Κορβινούλ Χουνεντοάρα, με την τελευταία να αποτελεί και τον πρώτο σταθμό της τεράστιας προπονητικής του καριέρας, καθώς εργάστηκε σε αυτήν ως παίκτης-προπονητής μεταξύ 1979 και 1982.
Από το 1981 έως το 1986 δούλεψε στην εθνική Ρουμανίας και έκτοτε θα κατέγραφε μία τεράστια πορεία που τον είδε να πηγαίνει σε Ιταλία, Τουρκία, Ουκρανία και Ρωσία πέραν της πατρίδας του. Ιστορία έγραψε ως προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου έμεινε από το 2004 έως το 2016, μετρώντας δεκάδες τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Κύπελλο UEFA του 2009.
Τρόπαια κατέκτησε επίσης με Κορβινούλ, Ντινάμο και Ραπίντ Βουκουρεστίου, Μπρέσια, Γαλατάσαραϊ, Μπεσίκτας, Ζενίτ και Ντινάμο Κιέβου, κατά τη διάρκεια μίας καριέρας που κράτησε πάνω από 45 χρόνια.