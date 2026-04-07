Τη Μεγάλη Τρίτη 7/4, η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει την Μπάγερν Μονάχου στις 22:00 (COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται ξανά μετά τα ημιτελικά του 2024, όπου η «Βασίλισσα» είχε πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.

Την ίδια στιγμή, στις 22:00 (COSMOTE SPORT 3HD & START), η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Γιώργου Βαγιαννίδη και του απόντα Φώτη Ιωαννίδη θα αντιμετωπίσει την αήττητη φέτος Άρσεναλ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα προημητελικά

Μ.Τρίτη (07/04)

22:00 Ρεάλ – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Σπόρτινγκ – Άρσεναλ

Μ.Τετάρτη (08/04)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

22:00 Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο