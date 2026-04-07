Η Τότεναμ φέρεται να απέρριψε αίτημα του Κάνιε Γουέστ για τη διοργάνωση συναυλιών στο γήπεδό της, με βασικό λόγο τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν οι αντισημιτικές δηλώσεις του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Ο γνωστός ράπερ, λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Bully» στα τέλη Μαρτίου, ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία του, η οποία περιλαμβάνει και στάση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα του προσέγγισε τη διοίκηση των «σπιρουνιών» για τη φιλοξενία συναυλιών στο γήπεδο του συλλόγου.

🚨🚨| BREAKING: Tottenham Hotspur have 𝐑𝐄𝐅𝐔𝐒𝐄𝐃 to let Kanye West perform at its stadium in light of his record of anti-semitism and the club’s historic Jewish links. [@DailyMail] pic.twitter.com/Rl8UFysRvm — CentreGoals. (@centregoals) April 6, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η απάντηση της Τότεναμ ήταν αρνητική, με τον σύλλογο να λαμβάνει υπόψη τόσο τους ιστορικούς δεσμούς του με την εβραϊκή κοινότητα όσο και τις παλαιότερες τοποθετήσεις του καλλιτέχνη.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Γουέστ ανακοινώθηκε ως βασικός καλλιτέχνης στο Wireless Festival, γεγονός που προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων. Ήδη, δύο μεγάλοι χορηγοί αποφάσισαν να αποσυρθούν από τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, η Pepsi ανακοίνωσε την αποχώρησή της σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ την ίδια στάση κράτησε και η Diageo, μητρική εταιρεία γνωστών brands όπως η Guinness και το Johnnie Walker.