Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με το εμφατικό 6-0 της Μπανταλόνα, όμως το παιχνίδι θα μείνει στη μνήμη για μία και μόνο φάση: το ασύλληπτο γκολ της Μάπι Λεόν απευθείας από κόρνερ στο 73ο λεπτό.

Σε μια φαινομενικά «απλή» στατική φάση, η Ισπανίδα αμυντικός είχε διαφορετική άποψη. Με υπέροχη εκτέλεση, έστειλε την μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα, αιφνιδιάζοντας πλήρως την αντίπαλη άμυνα και την τερματοφύλακα. Ένα γκολ σπάνιο, που δεν βλέπεις συχνά ούτε στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Η αντίδραση στο γήπεδο τα είπε όλα. Συμπαίκτριες, αντίπαλες και φίλαθλοι έμειναν για λίγα δευτερόλεπτα να παρακολουθούν, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι μόλις είχε συμβεί.

Μέσα σε μια εύκολη νίκη για τις «μπλαουγκράνα» με 6-0 κόντρα στη Μπανταλόνα, η Μάπι Λεόν κατάφερε να δημιουργήσει τη φάση που ξεχώρισε.