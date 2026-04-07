Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα σε ένα καθοριστικό παιχνίδι, χωρίς περιθώρια για άλλες ήττες, την Μεγάλη Τρίτη (07/04) στο «Palau Blaugrana», στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από μία ήττα «αυτοκτονία» στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ενώ φαινόταν πως είχε το παιχνίδι στα χέρια του για τρία δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα άλλο πρόσωπο στο τέταρτο δεκάλεπτο και γνώρισε την ήττα.

Χουάντσο και Σλούκας δεν ήταν αρκετοί

Ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο κόντρα στη Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει τον τρομερό ρυθμό των Ισπανών στα τρίποντα (16/34). Η κακή αμυντική εμφάνιση του «τριφυλλιού» ήταν καθοριστική και παρά τον συγκινητικό Χουάντσο (27π, 8ρ), αλλά και το τρομερό παιχνίδι του Σλούκα (18π, 11α, 4ρ), ηττήθηκε με 96-103.

Με τις αγωνιστικές να τελειώνουν στην κανονική περίοδο το «τριφύλλι» δεν έχει άλλα περιθώρια για αρνητικές εμφανίσεις και θέλει την νίκη κόντρα στους Ισπανούς.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:30, με τη μετάδοση να γίνεται ζωντανά από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της Euroleague

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενερμπαχτσέ

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βαλένθια – Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια Μπάγερν

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ