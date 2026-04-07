Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνει κάλεσμα προς κυβερνήσεις, επιστήμονες και πολίτες σε όλο τον κόσμο να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στη συνεργασία και την επιστημονική γνώση. Το φετινό μήνυμα, «Μαζί για την υγεία – Στηρίξτε την επιστήμη», αποτυπώνει τη σημασία της συλλογικής δράσης σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις για τη δημόσια υγεία αυξάνονται.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες είναι εντυπωσιακή. Η μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι θάνατοι παιδιών κάτω των πέντε ετών έχουν περιοριστεί περισσότερο από το μισό. Η επιστήμη έχει μετατρέψει ασθένειες που κάποτε ήταν θανατηφόρες –όπως ο HIV ή ορισμένες μορφές καρκίνου– σε διαχειρίσιμες καταστάσεις, επεκτείνοντας το προσδόκιμο ζωής και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχουν παίξει σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις, όπως τα εμβόλια, η πενικιλίνη, η θεωρία των μικροβίων, οι μαγνητικές τομογραφίες και η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Όπως τονίζει ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, η επιστήμη αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές δημιουργούν νέους κινδύνους, ενώ οι υγειονομικές απειλές –από χρόνιες παθήσεις έως πιθανές πανδημίες– συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα συστήματα υγείας.

Η σημασία της επιστημονικής συνεργασίας είναι καθοριστική. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του SARS το 2003, ο ΠΟΥ συντόνισε ένα παγκόσμιο δίκτυο εργαστηρίων που μοιράζονταν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την ταχεία αναγνώριση του ιού. Παρόμοιες πρωτοβουλίες συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση για την αντιμετώπιση σύγχρονων κρίσεων.

Παράλληλα, η διάδοση απλών αλλά αποτελεσματικών πρακτικών –όπως η χρήση αλκοολούχων αντισηπτικών στα νοσοκομεία– έχει συμβάλει στην προστασία εκατομμυρίων ασθενών και επαγγελματιών υγείας. Εξίσου σημαντικές είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα του αέρα και του νερού, που βοηθούν στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

Στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας, διοργανώνονται διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η Σύνοδος «One Health» στη Λυών και το Παγκόσμιο Φόρουμ συνεργαζόμενων κέντρων του ΠΟΥ, με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η επιστήμη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, η τεκμηριωμένη γνώση και η διεθνής συνεργασία δεν είναι απλώς επιλογές – είναι αναγκαιότητα για ένα υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον.