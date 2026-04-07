Η Skoda έχοντας ήδη στη γκάμα της δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα συνεχίζει να δείχνει ανήσυχη με στόχο να προάγει τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης με το νέο Skoda Epiq. Το νέο μοντέλο εντάσσεται στη στρατηγική της μάρκας που προβλέπει διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής της γκάμας μέσα στο 2026. Το νέο μοντέλο θα κυκλοφορήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Θα είναι ένα city SUV crossover που επαναπροσδιορίζει την έννοια του entry-level ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Θα προσφέρεται με συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με έμφαση στους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών, με χωρητικότητα 475 λίτρων. Η ηλεκτρική του αρχιτεκτονική θα προσφέρει αυτονομία έως 430 km, ενώ η ταχεία φόρτιση DC έως 125 kW επιτρέπει επαναφόρτιση 10–80% σε περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση.

Μεταξύ άλλων το νέο μοντέλο θα προσφέρει σστο εσωτερικό του βιώσιμα υλικά με την εταιρεία να αναφέρει ότι θα προσφέρει συστήματα που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ανώτερες κατηγορίες. Διαθέτει το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Travel Assist 3.0, με υποστήριξη διαμήκους και εγκάρσιας κίνησης σε όλο το φάσμα ταχυτήτων, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και online ενημέρωση δεδομένων.

Η γκάμα του θα περιλαμβάνει πολλαπλές εκδόσεις μπαταρίας, με τα Epiq 35 και Epiq 40 αλλά και την κορυφαία έκδοση Epiq 55 που διαθέτει μπαταρία NMC υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία έως 430 km. Χάρη στην νέα του πλατφόρμα MEB+ έχει βελτιωμένη αεροδυναμική που συμβάλλει στην χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Η εταιρεία υπόσχεται ότι θα κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.