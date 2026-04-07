Μετά την παρουσίαση περισσότερων από 20 νέων μοντέλων το 2024 και το 2025, η Audi διαθέτει πλέον το νεότερο χαρτοφυλάκιο έναντι του ανταγωνισμού, από την αμιγώς ηλεκτρική compact κατηγορία έως την premium full-size.

Η Audi διευρύνει το αμιγώς ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο και ανακοινώνει το νέο Audi A2 e-tron, δίνοντας μια πρώτη φωτογραφία που απλά φανερώνει τη σχεδιαστική γραμμή του. Το νέο μοντέλο θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του το φθινόπωρο του 2026.

Θα κατασκευάζεται στο Ίνγκολσταντ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της γερμανικής έδρας της Audi στην πορεία προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Μια πρώτη εικόνα του μοντέλου δίνεται ήδη μέσα από το αρχικό σχεδιαστικό σκίτσο, το οποίο αποκαλύπτει τη σιλουέτα του επερχόμενου compact οχήματος.

Όπως δήλωσε ο CEO της Audi, Gernot Döllner, στο πλαίσιο του Annual Media Conference της εταιρείας: «Ακούσαμε. Οι πελάτες μας θέλουν ηλεκτρική κινητικότητα που να εντυπωσιάζει στην καθημερινότητα. Το A2 e-tron είναι η δέσμευσή μας να προσφέρουμε ακριβώς αυτό – αποδοτικό, compact και με αυτοπεποίθηση. Κάνουμε την είσοδο στον ηλεκτρικό κόσμο της Audi πιο εύκολη και πιο ουσιαστική από ποτέ».