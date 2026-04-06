Η Εθνική ομάδα πόλο έδωσε σκληρή μάχη απέναντι στην Ουγγαρία, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 13-12 στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του World Cup.

Στον πρώτο της αγώνα στον όμιλο, που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρουσίασε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο, βασισμένο στην καλή αμυντική λειτουργία αλλά και στις σημαντικές επεμβάσεις του Παναγιώτη Τζωρτζάτου, ο οποίος είχε ξεχωρίσει και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Η Ελλάδα έμεινε «μέσα στο παιχνίδι» μέχρι το τέλος, όμως οι λεπτομέρειες έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Ούγγρων, που πήραν τη νίκη στο φινάλε.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, μαζί με τους διεθνείς Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη και Στάθη Καλογερόπουλο, μίλησαν για την εικόνα του αγώνα και την προσπάθεια της ομάδας.

Οι δηλώσεις της Εθνικής ομάδας πόλο

Όσα ανάφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος:

«Ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Κάναμε δύο μεγάλα λάθη τα οποία εκμεταλλεύθηκαν οι αντίπαλοί μας. Δεν έχω παράπονα από τους παίκτες μου.

Έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Η ατμόσφαιρα στο κολυμβητήριο ήταν εκπληκτική. Ίσως να μας παρέσυρε και ο κόσμος. Περιμένουμε να μας ενισχύσουν και στους επόμενους αγώνες».

Η δήλωση του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη:

«Μπορούσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Ήταν στο χέρι μας. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε στον παίκτη παραπάνω ενώ δεχθήκαμε ορισμένα γκολ που δεν είναι του επιπέδου μας.

Είναι στο χέρι μας να πάρουμε την πρόκριση για την τελική φάση».

Οι δηλώσεις του Στάθη Καλογερόπουλου

«Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Θέλαμε πολύ να ξεκινήσουμε με νίκη το τουρνουά και για τον κόσμο αλλά δεν τα καταφέραμε. Έγιναν πολλά λάθη στα τελευταία λεπτά.

Πιστεύω θα δείξουμε καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο στη συνέχεια. Θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι μας».