Η απομάκρυνση του Ματίας Αλμέιδα δεν φαίνεται να λειτούργησε ευεργετικά για τη Σεβίλλη, η οποία γνώρισε νέα ήττα με 1-0 από την Ρεάλ Οβιέδο. Οκτώ αγωνιστικές πριν από το φινάλε της LaLiga, οι Ανδαλουσιάνοι βρίσκονται μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού, γεγονός που εντείνει την πίεση.

Το κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με τους φιλάθλους να εκφράζουν έντονα την αγανάκτησή τους. Κατά την επιστροφή της αποστολής, οπαδοί περίμεναν στο αεροδρόμιο αποδοκιμάζοντας έντονα παίκτες και διοίκηση, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε κυρίως ο πρόεδρος, Χοσέ Μαρία Ντελ Νίδο Καράσκο, δεχόμενος σφοδρές ύβρεις.

Η ένταση δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς αργότερα ομάδα κουκουλοφόρων εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο, εξαπολύοντας απειλές και προσβολές προς την ομάδα. Η κατάσταση ξέφυγε σε τέτοιο βαθμό, που κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της αστυνομίας για να εκτονωθεί η ένταση και να αποχωρήσουν οι συγκεντρωμένοι.

🚨 Recibimiento de algunos aficionados a la plantilla del Sevilla a su llegada al aeropuerto ❌ Gritos de “hijos de p***” y de “Junior muérete” 📹 @IsaacEscalera 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kKWCPoAv7j — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 5, 2026

Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ο Κίκε Σάλας προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, δηλώνοντας:

«Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φιλάθλους και να ευχαριστήσουμε όσους ταξίδεψαν για να μας στηρίξουν. Οι οπαδοί δεν αξίζουν αυτό που συμβαίνει. Θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα τα παρατήσουμε».