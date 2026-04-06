Ο Σέρτζιο Σκαριόλο εκθείασε τον Ολυμπιακό ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τους Ερυθρόλευκους στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague (7/4,21:15).

Ο πολύπειρος τεχνικός σχολίασε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται δικαιωματικά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή και τόνισε πως πρόκειται να διεξαχθεί ένα εξαιρετικά δύσκολο ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σκαριόλο

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο ματς απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της EuroLeague. Διαθέτουν σπουδαίους παίκτες και έναν πυρήνα που παίζει μαζί εδώ και πολύ καιρό υπό τις οδηγίες του ίδιου προπονητή.

Παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ, συνδυάζοντας δυνατούς ατομικά παίκτες με μια εξαιρετική ομαδική φιλοσοφία.

Στόχος μας είναι να δείξουμε την ίδια νοοτροπία, προετοιμασία και προσωπικότητα που έχουμε δείξει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια μας τους τελευταίους μήνες.

Αν το παιχνίδι καταλήξει και πάλι σε μια σφιχτή αναμέτρηση, πρέπει να είμαστε πιο οξυδερκείς, πιο ακριβείς και σε εγρήγορση για να πάρουμε τελικά τη νίκη.

Όπως όλοι οι αθλητές, εστιάζουμε σε ένα παιχνίδι τη φορά. Γνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία, τα οποία μας έχουν επιτρέψει να πάμε οπουδήποτε, να κοιτάξουμε κάθε αντίπαλο στα μάτια και να ανταγωνιστούμε, όπως έχουμε δείξει εδώ και μήνες. Σεβόμαστε τη δύναμή τους, είναι δικαιωματικά το Νο1 αυτή τη στιγμή.

Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίζει η ομάδα, ειδικά εκτός έδρας. Δεν είμαι ευχαριστημένος που χάσαμε πέντε παιχνίδια με 1 ή 2 πόντους διαφορά.

Μερικές φορές είναι θέμα τύχης, διαιτησίας, λαθών, άμυνας, επίθεσης ή του τι κάναμε στα προηγούμενα 2 λεπτά.

Οι προπονητές αναλύουν τα πάντα καθημερινά, αλλά η κρίσιμη στιγμή εξαρτάται από τους παίκτες: επικοινωνία, συγκέντρωση, προσοχή, αποφασιστικότητα.

Δεν υπάρχει τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιείς το τάιμ-άουτ σου με σύνεση, αλλά οι πιο συγκεντρωμένοι, γενναίοι και έμπειροι παίκτες πρέπει να βγουν μπροστά».