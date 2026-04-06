Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο παιχνίδι από το ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη έμφαση στην άμυνα και το σκορ να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Στο πρώτο οκτάλεπτο η Ουγγαρία είχε ελαφρύ προβάδισμα και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 3-2, εκμεταλλευόμενη κρίσιμες φάσεις.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ελλάδα ανέβασε την απόδοσή της, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Τελικά, η «γαλανόλευκη» πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 6-7, δείχνοντας θετική εικόνα.

Στην τρίτη περίοδο, η Ουγγαρία πίεσε περισσότερο και κατάφερε να ξεφύγει ακόμη και με δύο γκολ διαφορά, όμως η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα, εκμεταλλεύτηκε τις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω και ισοφάρισε σε 10-10, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι, με δυνατές άμυνες, χαμένες ευκαιρίες και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Η Ελλάδα ισοφάρισε σε 12-12 και έδειχνε ικανή να διεκδικήσει τη νίκη, όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα η Ουγγαρία βρήκε το καθοριστικό γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 13-12 και παίρνοντας τη νίκη σε ένα δραματικό φινάλε.