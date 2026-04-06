Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια νέα πρωτοβουλία για τους φιλάθλους της, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης στο γήπεδο της ομάδας.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν πως οι επισκέπτες του νέου Μουσείου θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδυάζουν την περιήγησή τους με οργανωμένο Stadium Tour στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος θα μπορεί όχι μόνο να γνωρίσει την ιστορία του συλλόγου μέσα από τα εκθέματα, αλλά και να περιηγηθεί στους χώρους του φαληρικού γηπέδου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Στο πλαίσιο της έναρξης του τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τα εξής:

– Οι διαθέσιμες ημέρες και ώρες για το τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης» αναρτώνται ΜΟΝΟ στην ιστοσελίδα της ticketmaster.gr, απ’ όπου μπορείτε να κλείσετε επιπλέον και τα εισιτήρια σας για το Μουσείο, αλλά και για το robokeeper. Καμία άλλη ημέρα και ώρα δε θα πραγματοποιείται το τουρ στο γήπεδο, πέραν των διαθέσιμων στην ιστοσελίδα ticketmaster.gr.

– Τις ημέρες αγώνων στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν πραγματοποιείται τουρ στο γήπεδο.

– Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας λόγω εορτών ή λόγω αργιών, θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

– Τη Μεγάλη Εβδομάδα το τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα πραγματοποιηθεί από τη Μεγάλη Τρίτη έως και τη Μεγάλη Πέμπτη στις 11:00, στις 13:00 και στις 16:00, ενώ την επόμενη εβδομάδα το τουρ θα είναι διαθέσιμο για τον κόσμο από την Τετάρτη 15/04 έως και την Παρασκευή 17/04, τις ίδιες ώρες (11:00, 13:00 και 16:00).

* Παρακαλούμε πολύ όλους τους επισκέπτες να βεβαιώνουν την κράτησή τους μέσω της ticketmaster.gr τόσο για το Μουσείο, όσο και για το τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς είναι δύο διαφορετικά εισιτήρια και το μεμονωμένο εισιτήριο του Μουσείου δεν αποτελεί αποδεικτικό εισόδου και στο τουρ του «Γ. Καραϊσκάκης».