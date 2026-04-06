Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/4) η πρώτη αγωνιστική των Play Offs της Super League για το 1-4 και το 5-8, καθώς επίσης και η πρεμιέρα των Play Outs, παιχνίδια που είχαν πραγματοποιηθεί το Σάββατο (4/4). Δείτε όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις των αναμετρήσεων.

Χρονικά το Σάββατο έγινε πρώτα το παιχνίδι της Νεάπολης, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει σημαντική νίκη με 2-1 επί της Κηφισιάς και να βάζει «φωτιά» στη μάχη της παραμονής.

Λίγο αργότερα στην Τρίπολη ο Αστέρας έκανε το ίδιο, καθώς επικρατούσε με 3-1 της ΑΕΛ Novibet.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι του Σαββάτου που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Super League, ο Παναιτωλικός έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο.

Περνώντας στην Κυριακή τώρα είχαμε αρχικά δύο παιχνίδια για τα πλέι οφ του 5-8.

Ο Άρης που είχε τρία δοκάρια, έμεινε στο 1-1 στη Λιβαδειά με τον Λεβαδειακό, ο οποίος συνεχίζει να είναι πρώτος στη βαθμολογία του μίνι πρωταθλήματος.

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα Βόλος ΝΠΣ και ΟΦΗ έμεναν επίσης στο 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Το βράδυ της Κυριακής (5/4) έγινα τα τελευταία δύο χρονικά παιχνίδια του προγράμματος, αυτά που αφορούσαν τα πλέι οφ του 1-4.

Στο πρώτο ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στην ισοπαλία, χωρίς τέρματα (0-0) στην Τούμπα.

Τέλος στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα με 1-0 επί του Ολυμπιακού, χάρη σε γκολ του Κοϊτά.

Το 1-0 της ΑΕΚ