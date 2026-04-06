Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει εκτός δράσης λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, ο οποίος συνέβη στις 8 Νοεμβρίου κατά τον αγώνα με την Σάντα Κλάρα στα Αζόρες.

Ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα και, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα, οι γιατροί της Σπόρτινγκ ενημέρωσαν ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες για να επαναξιολογηθεί η κατάσταση του τραυματισμού του. Εάν η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική, τότε ενδέχεται να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση, με την τελική απόφαση να αναμένεται μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Ο Ρουί Μπόρζες, προπονητής της Σπόρτινγκ, είχε ελπίδες ότι ο Ιωαννίδης θα μπορούσε να επιστρέψει στις προπονήσεις την Δευτέρα (06/04), ενόψει του πρώτου αγώνα με την Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, ο Έλληνας επιθετικός δεν κατάφερε να προπονηθεί και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους «κανονιέρηδες».

Η ελπίδα του Έλληνα διεθνή να βοηθήσει την ομάδα του έχει ανασταλεί εξαιτίας των συνεχών τραυματισμών, οι οποίοι τον έχουν κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για σχεδόν πέντε μήνες.