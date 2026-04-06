Ξεχωριστή παρουσία είχε η αναμέτρηση της Μονακό με τη Μαρσέιγ στο «Λουί Ντε», καθώς επίτιμος καλεσμένος της ομάδας του Πριγκιπάτου ήταν ο θρυλικός σπρίντερ Γιουσέιν Μπολτ.

Ο Τζαμαϊκανός, πολλαπλός χρυσός Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα, πραγματοποίησε το εναρκτήριο λάκτισμα της αναμέτρησης, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου.

Παράλληλα, ο Μπολτ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον Πολ Πογκμπά, με τους δύο αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού να ανταλλάσσουν έναν θερμό εναγκαλισμό, προσφέροντας ένα όμορφο στιγμιότυπο πριν από την έναρξη του αγώνα.