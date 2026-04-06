Το κλίμα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως δεν είναι πλέον το ίδιο, με τις εντάσεις να γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.

Ο 31χρονος Έλληνας σούπερ σταρ έχει εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί στα εναπομείναντα παιχνίδια της σεζόν, ωστόσο οι άνθρωποι του οργανισμού του NBA από το Μιλγουόκι προτιμούν να τον κρατήσουν εκτός δράσης. Η επιλογή αυτή σχετίζεται κυρίως με τον φόβο ενός πιθανού τραυματισμού, αλλά και με την πρόθεση να προστατευθεί η αγωνιστική του αξία ενόψει πιθανών κινήσεων και ανταλλαγών στο μέλλον.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο, πάντως, απάντησε δημόσια μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς των Μπακς ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει σε παιχνίδι «3χ3», όπως προβλέπει το πρωτόκολλο επιστροφής στην αγωνιστική δράση.

«Ποτέ δεν έχω χάσει μια ημέρα στη δουλειά. Καλύτερα να ρωτήσετε για εμένα», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της ομάδας.