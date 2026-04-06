Επιτέλους νίκη για την ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς στο ΝΒΑ καθώς τα «ελάφια» νίκησαν τους Μέμφις Γκρίζλις με 131-115. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για 11ο συνεχόμενο αγώνα, με το NBA πλέον να ερευνά τον λόγο που δεν παίζει ο «Greek Freak».

Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις 131-115

Στο αγωνιστικό κομμάτι, o Ράιαν Ρόλινς με 24 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μπακς ενώ πολύ καλή η εμφάνιση του Κόρμακ Ράιαν με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Γκρίζλις ο Ράιαν Ρούπερτ πραγματοποιήσε τρομερή εμφάνιση σημειώνοντας 33 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ.

Αγωνίστηκαν οι Άλεξ και Θανάσης Αντετοκούνμπο, μάλιστα σκοράροντας και οι δύο, με τον Άλεξ να ευστοχεί σε σουτ μέσης απόστασης για το πρώτο του εντός πεδίας καλάθι στο ΝΒΑ, και τον Θανάση να καρφώνει έπειτα από εξαιρετική alley-oop πάσα του μικρού του αδερφού.

Brother to brother for the alley-oop. A moment the Antetokounbros will never forget. pic.twitter.com/fEDnRiSjRI — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 5, 2026

Alex Antetokounmpo’s first NBA bucket! pic.twitter.com/DaCx6KRTbi — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 5, 2026

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Χιούστον Ρόκετς 116-117

Ο Στέφεν Κάρι επέστρεψε στα παρκέ ύστερα από απουσία δύο μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε 27 αγώνες εξαιτίας τραυματισμού στο δεξί γόνατο. Ο έμπειρος γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ξεχώρισε στην αναμέτρηση απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς, παρότι η ομάδα του ηττήθηκε οριακά με 117-116.

Ο 38χρονος άσος αγωνίστηκε ερχόμενος από τον πάγκο και σε 26 λεπτά συμμετοχής ήταν ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους και τέσσερις ασίστ, προσφέροντας παράλληλα αρκετές εντυπωσιακές φάσεις μπροστά στο κοινό του Chase Center. Από την πλευρά των νικητών, ο Κέβιν Ντουράντ πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, σημειώνοντας 31 πόντους, μαζεύοντας οκτώ ριμπάουντ και μοιράζοντας οκτώ ασίστ.

Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Λέικερς 134-128

Την ίδια ώρα, ο νεαρός Κούπερ Φλαγκ συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τη φανέλα των Dallas Mavericks. Ο βασικός υποψήφιος για το βραβείο του «Rookie of the Year» ήταν καταλυτικός στη νίκη της ομάδας του με 134-128 απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, ολοκληρώνοντας το ματς με 45 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και εννέα ασίστ.

Οι Λέικερς αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες, καθώς οι Λούκα Ντόνσιτς και Όστιν Ριβς αναμένεται να χάσουν το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου λόγω τραυματισμών και είναι αμφίβολοι ακόμη και για την έναρξη των playoffs. Παρά τα προβλήματα, ο Λεμπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, φτάνοντας κοντά σε triple-double με 30 πόντους, εννέα ριμπάουντ και 15 ασίστ. Triple-double σημείωσε τελικά ο Λουκ Κενάρντ, ο οποίος είχε 15 πόντους, 16 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Μάλιστα, σε μία ωραία στιγμή μεταξύ του 41χρονου «Βασιλιά» και του γιου του, Μπρόνι, ο Λεμπρόν φαίνεται να του τα «ψάλλει» για μια λάθος πάσα που έκανε ο νεαρός άσσος προς τον πατέρα του.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα

Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς 115-101

Σικάγο Μπουλς – Φοίνιξ Σανς 110-120

Μπρούκλιν Νετς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 121-115

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ιντιάνα Πέισερς 117-108

Νιου Όρλινς Πέλικανς – Ορλάντο Μάτζικ 108-112

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σάρλοτ Χόρνετς 108-122

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γιούτα Τζαζ 146-111

Σακραμέντο Κινγκς – Λος Άντζελες Κλίπερς 109-138