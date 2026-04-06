Η Νάπολι πήρε τη νίκη στο ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, επικρατώντας με 1-0 της Μίλαν και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της Serie A, διατηρώντας τη διαφορά των επτά βαθμών από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Καθοριστικός ήταν ο Ματέο Πολιτάνο, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 74ο λεπτό και λίγα λεπτά αργότερα, στο 79’, σημείωσε το γκολ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο αγώνας

Η Μίλαν ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη, με την κεφαλιά του Πάβλοβιτς στο 13ο λεπτό να περνάει λίγο έξω από το δοκάρι. Η Νάπολι απάντησε στο 23’, όταν ο Σπινατσόλα μπήκε από τα αριστερά στην περιοχή και επιχείρησε ένα φαλτσαριστό σουτ, χωρίς όμως να βρει στόχο. Στο 35’, ο Ενκουνκού βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν εύστοχο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τη Νάπολι να δημιουργεί τη σημαντικότερη ευκαιρία πριν το φινάλε, όταν το σουτ του Τζιοβάνε αποκρούστηκε εντυπωσιακά από τον Μενιάν.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι οδηγείται σε ισοπαλία, η Νάπολι βρήκε το γκολ της νίκης στα τελευταία λεπτά. Στο 79’, ο Ολιβέρα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, η άμυνα δεν απομάκρυνε σωστά και ο Πολιτάνο, από κοντά, εκτέλεσε ιδανικά για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζεσούς (85′ Μποκέμα), Μπουονγκιόρνο, Ολιβέρα, Σπινατσόλα (74′ Πολιτάνο), Ανγκισά, Λομπότκα, Γκουτιέρες, Ντε Μπρόινε (85′ Ελμάς), ΜακΤόμινεϊ, Τζιοβάνε (70 Σάντος)

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι (82′ Λόφτους-Τσικ), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (62′ Ατεκαμέ), Μόντριτς, Φοφανά (82′ Λεάο), Ραμπιό, Μπαρτεσάγκο, Ενκουκού (74′ Πούλισικ), Φίλκρουγκ (62′ Χιμένες)

Η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Σάββατο (04/04)

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1

Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1

Λάτσιο-Πάρμα 1-1

Κυριακή (05/04)

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2

Πίζα-Τορίνο 0-1

Ίντερ-Ρόμα 5-2

Δευτέρα (06/04)

Ουντινέζε-Κόμο 0-0

Λέτσε-Αταλάντα 0-3

Γιουβέντους-Τζένοα 2-0

Νάπολι-Μιλάν 1-0