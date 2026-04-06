Ο Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League, όμως δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.

Αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστατικά, αλλά και στις προσωπικές του εμπειρίες, ο Βραζιλιάνος άσος έστειλοε ηχηρό μήνυμα πως η μάχη απέναντι στον ρατσισμό πρέπει να είναι διαρκής και συλλογική.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση του Λαμίν Γιαμάλ, δείχνοντας τη στήριξή του.

Ο ίδιος, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρατσιστικών επιθέσεων σε γήπεδα, τόνισε πως τέτοια φαινόμενα δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον αγώνα, είναι σημαντικό να μιλήσει και ο Λαμίν, για να βοηθήσουμε όλους, επειδή είμαστε διάσημοι, έχουμε χρήματα, αλλά οι φτωχοί, οι μαύροι που είναι παντού, έχουν μια πιο δύσκολη ζωή, και εμείς, οι παίκτες, μπορούμε να κάνουμε πολλά.

Δεν λέω ότι η Ισπανία, η Γερμανία ή η Πορτογαλία είναι ρατσιστικές χώρες, αλλά υπάρχουν ρατσιστές σε αυτές τις χώρες, και στη Βραζιλία, έτσι είναι.

Αν συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί στο μέλλον, οι νέοι παίκτες θα μπορούν να αποφύγουν αυτές τις καταστάσεις και ιδιαίτερα όλοι οι άνθρωποι», ανέφερε.