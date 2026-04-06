Εξελίξεις φαίνεται να υπάρχουν στο ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν ο Ντοκ Ρίβερς δεν αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε απογοητευτικά για τα «ελάφια» στο NBA και όλα δείχνουν πως ο έμπειρος προπονητής θα αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλείεται να παραμείνει στον οργανισμό του Μιλγουόκι αναλαμβάνοντας κάποιο διαφορετικό διοικητικό ή συμβουλευτικό ρόλο.

Την ίδια στιγμή, ως βασικός υποψήφιος για να τον διαδεχθεί εμφανίζεται ο Τέιλορ Τζένκινς. O Τζένκινς έχει περάσει ως βοηθός προπονητή στους Μπακς την σεζόν 2018-19, στο πλάι του Μάικ Μπουντελχόλζερ, ενώ από το 2019 έως και το 2025 προπονούσε τους Μέμφις Γκρίζλις.

Οι Μπακς διανύουν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές τους τα τελευταία χρόνια, καθώς μέχρι στιγμής μετρούν 31 νίκες και 47 ήττες στο φετινό πρωτάθλημα.