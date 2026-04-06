Με… φόρα από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, με τη νίκη (15-13) επί του ΝΟ Βουλιαγμένης στον τελικό του Stoiximan Final-4 στην Λάρισα, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού έκανε το «20 στα 20» στο πρωτάθλημα.

Με πολλές αλλαγές και κορυφαίες τις Σέκουλιτς και Κουρέτα, με πέντε γκολ η κάθε μία (από τρία οι Σιούτη και Κλεισούρα), τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα νίκησαν εύκολα με 20-8 τον ΓΣ Ηλιούπολης εκτός έδρας, για το ματς της 20ής αγωνιστικής της Water Polo League, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους.

Οι «ερυθρόλευκες» στρέφουν, πλέον, την προσοχή τους στην Ευρώπη, αφού το Μεγάλο Σάββατο (11/4) το μεσημέρι (13:00), αντιμετωπίζουν την ισχυρή Σαμπαντέλ στην Βαρκελώνη, για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-5, 4-4, 2-5

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Ευστάθιος Φάνος): Λ. Μαυρωτά, Κύρκου 1, Ι. Μαυρωτά 1, Γεωργίου 1, Παναγιότι, Θεοφανοπούλου 1, Γκίλλα 1, Υφαντή 1, Κακλή, Κοτσάφτη-Απέργη 1, Κρασάκη, Φέλλα, Σταυρίδου, Χαλκίτη 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα 3, Κουρέτα 5, Διρχαλίδου, Τριχά, Φούκου 1, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου, Κουρτίδου, Τορνάρου, Τζωρακάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 5, Λαναρά 1