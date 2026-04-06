Η δήλωση της Ιλάρι Μπλάζι για την αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων μεταξύ των Ιταλών φιλάθλων. Η πρώην σύζυγος του Φραντσέσκο Τότι, μιλώντας με χιουμοριστικό αλλά και σοβαρό τόνο, σχολίασε την εικόνα της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Μιλώντας από τα στούντιο της Mediaset, η Μπλάζι δήλωσε: «Οι παίκτες της εθνικής ομάδας είναι πραγματικά άθλιοι και κενοί περιεχομένου…». Αν και η φράση ειπώθηκε με χαμόγελο, η αποδοκιμασία από μεγάλο μέρος του κοινού ήταν άμεση, καθώς πολλοί θεώρησαν πως δεν έχει δικαίωμα να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για την Εθνική Ιταλίας.

Η ατμόσφαιρα στην Ιταλία παραμένει φορτισμένη, καθώς η απογοήτευση για τον τρίτο συνεχόμενο αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει έντονη. Η δήλωση της Μπλάζι φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες και την αρνητική νοοτροπία που επικρατεί γύρω από την Εθνική ομάδα, κάτι που συνεχώς πυροδοτεί συζητήσεις και διχασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Ενώ ορισμένοι φίλαθλοι επικρίνουν έντονα την Μπλάζι για τα λόγια της, άλλοι θεωρούν πως ενδέχεται να υπάρχει μεγάλη δόση αλήθειας πίσω από την κριτική της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Εθνικής Ιταλίας.