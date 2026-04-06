Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει τη συνεργασία της με το brand του Κόμπι Μπράιαντ, ετοιμάζοντας μια ιδιαίτερη εκτός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026-2027.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις ιστοσελίδων, η νέα εμφάνιση θα περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό logo του «Black Mamba», ενώ ο σχεδιασμός της θα είναι επηρεασμένος από τα χρώματα των Λος Άντζελες Λέικερς, με έντονες αποχρώσεις του χρυσού και του μωβ.

Παράλληλα, στη φανέλα θα υπάρχει και μια από τις πιο εμβληματικές φράσεις του Κόμπι: «Να αφήσεις το άθλημα καλύτερο απ’ ό,τι το βρήκες», ένα μήνυμα που συνεχίζει να εμπνέει τον αθλητικό κόσμο.

Με αυτή την κίνηση, η Μπαρτσελόνα επιδιώκει να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού, γεφυρώνοντας το ποδόσφαιρο με την κληρονομιά του NBA.

