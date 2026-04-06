Η δράση επιστρέφει στο Champions League, με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν Μονάχου (7/4, 22:00) να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.

Η «Βασίλισσα» προέρχεται από απώλεια βαθμών στη La Liga, μετά την ήττα από τη Μαγιόρκα, αποτέλεσμα που την έβαλε σε δύσκολη θέση στη μάχη του τίτλου με την Μπαρτσελόνα.

Στον αντίποδα, η Μπάγερν του Βινσέντ Κομπανί δείχνει ασταμάτητη. Ακόμα και όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στη Φράιμπουργκ, γυρίζοντας το ματς από το 2-0 μέχρι το 80’, κατάφερε να πάρει τη νίκη στο φινάλε.

Ο Βέλγος τεχνικός, που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2024, έχει δώσει ξεκάθαρη επιθετική ταυτότητα στους Βαυαρούς, μετατρέποντάς τους σε μία ομάδα που σκοράρει ακατάπαυστα.

Το εντυπωσιακό στατιστικό των 300 γκολ σε 99 παιχνίδια υπό τις οδηγίες του αποτυπώνει πλήρως τη δυναμική της.

Μάλιστα, η ισπανική Marca αποθέωσε τη Μπάγερν, τονίζοντας πως η Ρεάλ θα χρειαστεί να παλέψει… σαν τους «300» στις Θερμοπύλες για να την αντιμετωπίσει.