Ο Μπερνάρντο Σίλβα φαίνεται πως ετοιμάζεται να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς όλα δείχνουν ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τον αγγλικό σύλλογο ύστερα από εννέα χρόνια παρουσίας.

Την εξέλιξη ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο βοηθός προπονητή της ομάδας, Πεπ Λίντερς, ο οποίος τόνισε πως η απουσία του Πορτογάλου μέσου γίνεται άμεσα αισθητή όταν δεν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί το κενό του, ωστόσο παραδέχθηκε ότι «κάθε όμορφη ιστορία έχει κάποτε το τέλος της», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ο ποδοσφαιριστής να απολαύσει τους τελευταίους μήνες του στον σύλλογο.

Ο 31χρονος άσος αγωνίζεται στη Σίτι από το 2017, όταν αποκτήθηκε από την Μονακό και από τότε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα. Με τη φανέλα των «πολιτών» έχει πραγματοποιήσει περίπου 450 συμμετοχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση 18 τίτλων, ανάμεσά τους έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα UEFA Champions League.

Ο Λίντερς στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα του Πορτογάλου διεθνή, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν παίκτη με μοναδική ικανότητα να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού, να κινείται σωστά στον χώρο και να βρίσκει λύσεις για την ομάδα του. «Για ποδοσφαιριστές αυτού του επιπέδου δεν ψάχνεις απλώς έναν αντικαταστάτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το συμβόλαιο του Σίλβα με τη Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, κάτι που ενισχύει τα σενάρια αποχώρησής του από το «Etihad».