Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
NBA: Ασίστ Άλεξ σε Θανάση Αντετοκούνμπο στην νίκη των Μπακς, τα «έψαλλε» ο Λεμπρόν στον γιο του στον αγώνα των Λέικερς (vid)
Επιτέλους νίκη για την ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς στο ΝΒΑ καθώς τα «ελάφια» νίκησαν τους Μέμφις Γκρίζλις με 131-115. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για 11ο συνεχόμενο αγώνα, με το NBA πλέον να ερευνά τον λόγο που δεν παίζει ο «Greek Freak». Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις 131-115 Στο αγωνιστικό κομμάτι, o Ράιαν Ρόλινς με […]
CEO EuroLeague: «Ανοικτοί σε τυχόν συνεργασία με το ΝΒΑ, να βρούμε την καλύτερη λύση»
Ο Τσους Μπουένο έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία μίλησε για τις πρώτες του εβδομάδες στη θέση του CEO της EuroLeague. Παράλληλα, ο Ισπανός παράγοντας αναφέρθηκε και στο ζήτημα που έχει προκύψει με το πρότζεκτ του NBA για πιθανή δημιουργία του NBA Europe, τονίζοντας πως η EuroLeague εμφανίζεται ανοιχτή στο […]
Ένταση στο φινάλε για τη Μονακό – Αιμόφυρτος αποχώρησε ο Λοσέρ μετά από σύγκρουση με τον Μπεγκαρίν (vid)
Η Μονακό επικράτησε της Ντιζόν, όμως το τέλος του αγώνα στιγματίστηκε από ένταση και επεισόδιο μεταξύ παικτών, που οδήγησε σε τραυματισμό και αποβολές.
Νετζήπογλου: «Χαρούμενος γιατί βοηθώ την ομάδα μου»
Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή για τον Ολυμπιακό στη νίκη των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Μύκονο, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Ο νεαρός γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 27 πόντους, εκ των οποίων οι 17 σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας από νωρίς τη «σφραγίδα» του στην αναμέτρηση. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην ΕΡΤ, τονίζοντας […]
One Vs One του Κώστα Παπανικολάου με την κόρη του στο παρκέ του ΣΕΦ
Όμορφες και ζεστές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο ΣΕΦ μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μύκονο. Ο Κώστας Παπανικολάου, εμφανώς χαρούμενος μετά τη νίκη της ομάδας του, άφησε για λίγο το παρκέ και αφιερώθηκε στην κόρη του, παίζοντας μαζί της και χαρίζοντας τρυφερές στιγμές που συγκίνησαν όσους βρίσκονταν στο γήπεδο. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» […]