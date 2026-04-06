Ο Χάρι Κέιν αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Βινσέντ Κομπανί για τον πρώτο προημιτελικό της Μπάγερν Μονάχου για το Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου στις 22:00 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και θα προβληθεί από το Cosmote Sport 2HD.

Ο επιθετικός των Βαυαρών αποκόμισε έναν μικροτραυματισμό στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την Εθνική Αγγλίας στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Για τον λόγο αυτό δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση του Σαββάτου (4/4) με τη Φράιμπουργκ για την Bundesliga, στο οποίο η απουσία του φάνηκε για 80 λεπτά.

Η Φράιμπουργκ προηγούταν της Μπάγερν με 2-0, πριν ο Τομ Μπίσχοφ μειώσει στο 81ο λεπτό και ισοφαρίζοντας στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, επιτρέποντας στον Λέναρτ Καρλ με γκολ «Buzzer Beater» στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων ολοκλήρωσε την τεράστια ανατροπή για τους Βαυαρούς.

Ο διεθνής φορ συμμετείχε κανονικά στη σημερινή προπόνηση των Βαυαρών πριν από την αναχώρηση της αποστολής για τη Μαδρίτη, κάτι που δείχνει πως θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι. Η παρουσία του στην αποστολή θεωρείται δεδομένη, ωστόσο το αν θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα αναμένεται να αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.