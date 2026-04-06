Στη Σκωτία στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ελλάδα, καθώς όπως μεταδίδει το BBC η εξέλιξη της φετινής Super League ενδέχεται να καθορίσει αν η Ρέιντζερς θα εξασφαλίσει απευθείας είσοδο στη League Phase του Champions League ή αν θα χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών.

Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το νέο σύστημα της UEFA, το οποίο από το 2024 προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο κάτοχος του Champions League έχει ήδη εξασφαλίσει θέση μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος, τότε το εισιτήριο περνά στον πρωταθλητή με τον υψηλότερο συντελεστή από όσους ξεκινούν από τα προκριματικά.

Η Ρέιντζερς που διαθέτει έναν από τους καλύτερους ευρωπαϊκούς συντελεστές μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν θέση μέσω προκριματικών, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Ωστόσο, η τελική της τύχη συνδέεται άμεσα με το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα σκωτσέζικα μέσα, εάν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα, διατηρεί εκείνος το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό «προνόμιο». Αν όμως ο τίτλος καταλήξει σε ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ, τότε η Ρέιντζερς ανεβαίνει πρώτη στη σχετική λίστα και μπορεί να επωφεληθεί.

Για τον λόγο αυτό, στη Σκωτία παρακολουθούν στενά τη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς η τελική έκβαση μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό των «Τζερς».